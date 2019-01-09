В Госкомитете по туризму будет назначен новый председатель

В Госкомитете по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении будет назначен новый председатель. Рипсимэ Геворгян, которая была назначена на эту должность 22-го июня 2018 года, получит мандат депутата НС Армении от блока «Мой шаг». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Министерства экономического развития и инвестиций Армении Анна Оганян. По ее словам, новый председатель Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении избирается по представлению министра и решением премьер-министра.

«Пока на данный момент кандидатура не названа, поскольку кабинет министров пока не сформирован»,- сказала пресс-секретарь Министерства экономического развития и инвестиций Армении Анна Оганян.

Рипсимэ Геворгян с 2016-года являлась координатором по связям с донорами Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении, затем она сменила на посту председателя Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Зарминэ Зейтунцян.