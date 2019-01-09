Трасса Степанцминда-Ларс закрыта, с российской стороны скопилось 129 грузовых автомобилей
Трасса Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспорта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на информацию, полученную из автотранспортного департамента Министерства территориального развития и инфраструктур Грузии.
МЧС сообщает также, что, по данным главного управления МЧС России по Северной Осетии, на КПП с российской стороны скопилось 129 грузовых и 24 легковых автомобиля.
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