Bloomberg: демократы в Сенате США заблокировали принятие новых санкций против Сирии

Демократы в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о новых санкциях против Сирии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в процедурном голосовании только 56 сенаторов высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 46 человек проголосовали против. Отмечается, что многие демократы заявили, что они не будут голосовать за рассмотрение документов, не связанных с преодолением так называемого шатдауна - частичного приостановления работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств.

Как информирует Bloomberg, данный законопроект предусматривал введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами.