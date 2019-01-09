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СМИ: Китай и США продлили торговые переговоры в Пекине еще на сутки


Участники переговоров по торгово-экономическим вопросам между КНР и Соединенными Штатами решили продлить консультации еще на одни сутки. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Global Times.

По мнению аналитиков издания, в ходе текущей встречи Пекин и Вашингтон намерены достигнуть договоренностей, которые станут важным шагом к прекращению споров.

Как отмечают китайские аналитики, участники переговоров, судя по всему, уже достигли консенсуса по ряду вопросов, в том числе касающихся закупок Пекином американских энергоносителей и аграрной продукции.

Китайско-американские переговоры в Пекине первоначально были запланированы на 7-8 января.

 




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