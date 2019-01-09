Парламент Великобритании поддержал поправки в законопроект о финансах, которые ограничивают расходы на подготовку к выходу из Евросоюза без специального договора. За проголосовали 303 парламентария, против - 296, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Предполагается, что против такой модели выхода выступили члены партии консерваторов, несмотря на программу их премьер-министра.

Министр финансов Роберт Дженрик высказался по этому поводу и подчеркнул, что так или иначе Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта. Парламент, по его мнению, добился того, что страна хуже подготовится к выходу.

В середине декабря прошлого года Евросоюз начал готовиться к выходу Великобритании без заключения соответствующего договора. Несмотря на успешные переговоры, где стороны утвердили соглашение о выходе и регулировании взаимоотношений, британский парламент проголосовал против этих документов.