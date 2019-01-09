Новым главой аппарата Пентагона стал Эрик Чунинг

Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Пентагона.

"Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике", - говорится в заявлении.

Суини ушел в отставку 5 января. В конце декабря свою должность оставила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт вслед за отставкой главы ведомства Джеймса Мэттиса. Обязанности главы Пентагона в настоящее время исполняет его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис в прошении об отставке сообщил, что решил покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом Дональдом Трампом.