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В Давидашене упавший на проезжую часть столб оборвал электропровода


В Ереване 9-го января в  03:50 в службу «911» поступил сигнал о том, что в Давидашене произошел обрыв электропроводов. Как передает «Арменпресс», на месте выяснилось, что принадлежащий компании Ucom столб упал, оборвал провода и перекрыл проезжую часть.

Сотрудники МЧС Армении, совместно с сотрудниками ЭСС, удалили столб и освободили проезжую часть.


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