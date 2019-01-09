В Давидашене упавший на проезжую часть столб оборвал электропровода

В Ереване 9-го января в 03:50 в службу «911» поступил сигнал о том, что в Давидашене произошел обрыв электропроводов. Как передает «Арменпресс», на месте выяснилось, что принадлежащий компании Ucom столб упал, оборвал провода и перекрыл проезжую часть.

Сотрудники МЧС Армении, совместно с сотрудниками ЭСС, удалили столб и освободили проезжую часть.