Трамп пригласил лидеров Конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства

Дональд Трамп в обращении к нации из Овального кабинета Белого дома заявил, что пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду, чтобы попытаться возобновить финансирование работы правительства. Обращение транслировали американские телеканалы во вторник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил Трамп, выход из кризиса в ходе переговоров может "быть найден за 45 минут". Говоря о стене на границе США и Мексики, Трамп отметил, что "Этот барьер критически важен для безопасности наших границ".

Президент подчеркнул, что от наркотиков в США в 2019 году погибнет больше граждан, чем за всю войну во Вьетнаме. "90% наркотиков проходит через южную границу", - сказал он.

По словам Трампа, Соединенным Штатам требуется резкое ужесточение контроля над границей с Мексикой. "Уважаемые сограждане, этим вечером я обращаюсь к вам в связи с обостряющимся гуманитарным кризисом и кризисом в сфере безопасности на нашей южной границе. Каждый день сотрудники таможенных и пограничных служб сталкиваются с тысячами нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в нашу страну. У нас больше нет места для их содержания ", - заявил президент.

Президент Соединенных Штатов подтвердил, что по-прежнему считает ключом к решению проблемы возведение защитного барьера на границе с Мексикой. "Это просто здравый смысл. Стена на границе чрезвычайно быстро окупится", - убежден глава Белого дома.

После обращения президента с посланием к нации также выступили лидер демократов в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Они обвинили президента в приостановке работы правительства и призвали его восстановить его работу, подписав бюджет. "Президент Трамп должен перестать держать американский народ в заложниках, должен положить конец кризису и восстановить работу правительства", - заявила Пелоси.