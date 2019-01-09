СМИ: Ким Чен Ын осмотрел в Пекине фармацевтическую фабрику

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе поездки в Китай посетил ряд промышленных объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, Ким Чен Ын в частности, провел около получаса на фармацевтической фабрике в пригороде Пекина, ознакомившись с используемыми технологиями и ассортиментом производимой продукции.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 7-10 января по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с визитом, в ходе которого ожидается личная встреча лидеров двух стран. Ким Чен Ына сопровождают его советник, заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, ведущий переговоры с США, а также глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

По мнению большинства южнокорейских экспертов, Ким Чен Ын прибыл в Китай для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина в преддверии возможного второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.