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«Пюник» проведет сборы в Турции


С 21-го января по 3-е февраля ереванский «Пюник» проведет сборы в Турции.

Турецком городе Аланья. Как передает «Арменпресс», команда проведет также 4 контрольных матча.

Соперниками «Пюника» станут болгарские клубы «Славия» и «Монтана», а также украинская «Александрия» и румынская «Университатя Клуж».


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