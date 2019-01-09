С 21-го января по 3-е февраля ереванский «Пюник» проведет сборы в Турции.

Турецком городе Аланья. Как передает «Арменпресс», команда проведет также 4 контрольных матча.

Соперниками «Пюника» станут болгарские клубы «Славия» и «Монтана», а также украинская «Александрия» и румынская «Университатя Клуж».