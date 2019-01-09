Европейские индексы - 08-01-19

МОСКВА, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 10803.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.15% и составил 4773.27 пункта, британский FTSE вырос на 0.74% и составил 6861.60 пункта, а российский RTSI вырос на 0.44% и составил 1122.90 пункта.