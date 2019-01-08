В ереванском аэропорту “Звартноц” задержан мужчина, объявленный в розыск российскими правоохранительными органами

Благодаря оперативно-розыскным мерам, принятым сотрудниками Линейного отдела Полиции РА в аэропорту “Звартноц”, 7 января в 17.00 после прибытия авиарейса Сочи-Ереван был задержан Норайр Х., 1982 г.р., который с 11 апреля 2018 года разыскивался Управлением МВД России по Московской области по обвинению по части 1 статьи 264 УК РТ (причинение телесных повреждений вследствие ДТП). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.