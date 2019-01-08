За минувшую неделю сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 153 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 1 и 8 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 153 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 55 случаев причинения телесных повреждений, 23 случая побоев, 21 случай кражи личного имущества, 14 случаев мошенничества, по 6 случаев похищения человека и злоупотребления должностными полномочиями, 4 случая угрозы убийством, по 3 случая угона ТС и умышленного уничтожения имущества, по 2 случая изнасилования или попытки изнасилования и хулиганства, по 1 случаю убийства, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, фальшивомонетничества, изъятия оружия и боеприпасов, применения насилия в отношении представителя власти, грабежа, незаконного лишения свободы, угрозы уничтожением имущества, взяточничества, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи и злостного уклонения от исполнения судебного акта, полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Обнаружены 4 лиц, пропавших без вести, 12 лиц, находящихся в розыске, еще 8 явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев квартирной кражи, по 2 случая причинения телесных повреждений грабежа, по 1 случаю убийства, кражи личного имущества, и ДТП.

За минувшие 7 суток в республике было зарегистрировано 95 ДТП: 8 человек погибли, 162 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.