Том Катeна официально зарегистрировал свой брак во Дворце бракосочетания министерства юстиции Армении

Победитель Международной гуманитарной премии «Аврора» Том Катeна официально зарегистрировал свой брак 8 января во Дворце бракосочетания министерства юстиции Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь министерства юстиции Лусине Мартиросян.

Соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» 12 декабря 2018 года объявили, что доктор Том Катена, миссионер-католик из городка Амстердам в штате Нью-Йорк, стал председателем организации.

О назначении стало известно во время Диалогов «Аврора» в Берлине. Доктор Катена присоединился к организации в момент ее активного развития и будет отвечать за работу с ключевыми гуманитарными деятелями и глобальными партнерам, а также руководить образовательными и благотворительными проектами, включая всемирно известную премию «Аврора». «Аврора» была создана три года назад и уже изменила жизни обездоленных людей по всему миру, в том числе беженцев, детей из зон конфликта, мигрантов и многих других. В период с 2016 года премия «Аврора» вручила более 3,3 млн долларов достойным признания героям и поддержала 23 проекта в 11 областях гуманитарной помощи в самых разных уголках планеты. В этом году премия «Аврора» помогла более 375 000 беженцев-рохинджа. 62 студента из зон конфликта получили стипендии благодарности «Авроры» и смогли поступить в Американский университет Армении и колледжи движения UWC по всему миру.

Доктор Катена стал лауреатом премии «Аврора» в мае 2017 года. Он был отмечен за свою бесстрашную работу в Нубийских горах. С 2008 года Том Катена оказывал медицинскую помощь более 500 000 человек в качестве единственного хирурга больницы Mother of Mercy. Eго преданность своему делу бесконечна: на протяжении последних десяти лет доктор Катена жил на опустошенной войной территории Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь. Местные жители, которых он лечит от всего, включая малярию и осколочные ранения, называют его «доктор Том». Том Катена сохранит за собой должность главного врача больницы и будет сотрудничать с подобранным Советом католической медицинской миссии при поддержке фонда «Африканская медицинская миссия» медперсоналом, чтобы продолжать работу в Нубийских горах параллельно с деятельностью на посту председателя Гуманитарной инициативы «Аврора».

В 2015 году доктор Катена вошел в сотню самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME. Том Катена является обладателем почетной докторской степени от Брауновского университета и Ереванского государственного медицинского университета. Он начал свою карьеру в военно-морских силах США, отслужив четыре года в качестве бортового врача.