Помпео заявил об «удвоении» давления на Иран
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США усиливают давление на Иран. Как передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
По словам Помпео, решение США о выводе войск с сирийской территории не представляет угрозы для противодействия опасности, исходящей в регионе со стороны Ирана и ИГ. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты «удваивают не только дипломатические, но и коммерческие усилия для оказания реального давления на Иран».
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