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Суд принял решение об аресте Ваагна Арутюняна


Суд общей юрисдикции города Еревана принял решение об аресте обвиняемого в подделке доказательств бывшего руководителя следственной группы по делу о событиях 1 марта 2008 г Ваагна Арутюняна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС Армении, суд удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об аресте Арутюняна.

Ваагну Арутюняну предъявлено обвинение по двум новым статьям: ч. 2 ст. 208 (злоупотребление должостными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 309 (превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств) УК Армении.

Ранее Арутюняну был привлечен в качестве обвиняемого по делу о подделке доказательств.




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