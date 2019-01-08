Метание рождественских елок - необычное развлечение жителей Германии

Рождественские елки можно не только украшать. В Германии прошел 13-й турнир по их метанию. В этом празднике участвуют сотни человек, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Елки метают как копья и молоты, а также бросают их через планку. Для определения победителя результаты суммируются. После народной забавы все елки сжигают.