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Метание рождественских елок - необычное развлечение жителей Германии


Рождественские елки можно не только украшать. В Германии прошел 13-й турнир по их метанию. В этом празднике участвуют сотни человек, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Елки метают как копья и молоты, а также бросают их через планку. Для определения победителя результаты суммируются. После народной забавы все елки сжигают.




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