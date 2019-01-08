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iPhone XR стал самым популярным iPhone в ноябре


iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple в ноябре 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщили аналитики Counterpoint в исследовательском отчёте.

За обозначенный период число проданных копий превысило пять миллионов. Этот показатель оказался незначительно ниже, чем у iPhone 8 в ноябре 2017 года, а также XS и XS Max вместе взятых в этот же промежуток времени.

Однако iPhone X в ноябре 2017 года оказался популярнее, чем XS и XS Max вместе в ноябре 2018-го. Видимо, в этом случае повлиял "вау-эффект" от радикально нового дизайна.

Отметим, что Apple снизила ожидаемую прибыль в первом квартале 2019 года. Основная причина — торговая война с Китаем и снижение спроса на iPhone в Поднебесной. Также производитель сообщает, что пользователи не хотят обновляться со старых моделей на новые.

 

 




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