В британском правительстве назвали процесс по Brexit необратимым

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) является необратимым процессом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник заместитель министра по вопросам Brexit Мартин Калланан.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.

"Мы выйдем из состава ЕС 29 марта этого года", - сказал Калланан в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста, обратим ли Brexit.

Он подтвердил, что голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится "на будущей неделе". Премьер Тереза Мей ранее заявила, что это произойдет 14 или 15 января.