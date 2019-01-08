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Роберт Кочарян не будет присутствовать на судебном заседании 9 января


Очередное судебное заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна состоится 9 января. В беседе с Арменпресс, адвокат Кочаряна Айк Алумян отметил, что экс-президент не будет присутствовать на судебном заседании.

“Он посчитал целесообразным не присутствовать на заседании”, - сказал Алумян.




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