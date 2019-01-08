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Азиатские индексы - 08-01-19


ТОКИО, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.28% и составил 20204.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 3.21% и составил 1518.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.46% и составил 2526.46 пункта, а HANG SENG вырос на 0.97% и составил 25875.45 пункта.




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