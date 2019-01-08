Климкин признал, что Украина в ближайшие годы не сможет вступить в ЕС и НАТО

Украина в ближайшие годы не имеет перспектив вступить в ЕС или стать страной НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Такая, какая сегодня Украина, она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, как и в НАТО", - признал он в эфире украинского телеканала "1+1".

По его словам, план вступления в ЕС и НАТО имеет "среднесрочную перспективу".

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим через год или два, никогда не верьте. Это чистая брехня и ввод в заблуждение. Но если кто-то будет говорить, что это дело минимум 30 лет, то тоже не верьте. Потому что опыт говорит обратное", - добавил Климкин.

На Украине после госпереворота в 2014 году был провозглашен курс на евроатлантическую интеграцию. В рамках этой политики 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, регулирующее постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза, с 1 января 2016 года действует договор о зоне свободной торговли.

Президент Украины Петр Порошенко регулярно выступает с заявлениями о перспективах членства Украины в ЕС. Для реализации этих стремлений в ноябре текущего года он внес в Верховную раду законопроект о закреплении в конституции стратегического курса Украины на интеграцию с ЕС и НАТО, который уже одобрен парламентом в первом чтении.

Вместе с тем еще в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".