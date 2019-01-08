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В Перу двенадцатилетний мальчик стал на один день министром


Двенадцатилетний мальчик Хесус Мамани Рамос стал на один день министром развития и социальной интеграции Перу. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство в своем канале в Twitter.

Перу реализует социальную программу "Вместе Перу", которая нацелена на предоставление различных услуг и возможностей в сфере образования, здравоохранения бедным слоям населения. По данным Национального института статистической информации, в 2017 году число бедных в Перу увеличилось на 375 тысяч человек (21,7%) и составило 6 миллионов 906 тысяч перуанцев. Для сравнения — население Перу в 2017 году составляло 32,17 миллиона человек. То есть бедность в стране составляет около 18%.

В рамках программы были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Рамос, мальчик из города Пу́но на юго-востоке Перу, расположенного на берегу озера Титикака, заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу в столицу.

На церемонии принятия присяги присутствовала мама мальчика, а также дети, участвующие в программе.

Министр заверила, что у Хесуса плотная повестка, он будет участвовать в совещаниях с руководством министерства.

 

 




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