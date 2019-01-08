В праздничные дни вывоз мусора был организован более интенсивно: Айк Марутян

В целях регулирования процесса вывоза мусора в праздничные дни в Ереване соответствующие подразделения аппарата мэрии работали в круглосуточном режиме. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе первого в этом году рабочего совещания мэр Еревана выразил благодарность за проделанную эффективную и круглосуточную работу.

«Всем нам известно, что в праздничные дни объем мусора увеличивается в несколько раз, и проблема с вывозом мусора возникает не только в Ереване, но и во всем мире. По моему мнению, данную задачу мы решили должным образом. За ходом работ я наблюдал на местах и убедился в том, что процесс вывоза мусора осуществлялся и днем и ночью. Должен отметить также, что по сравнению с прошлыми годами результат улучшился, а это значит, что наш аппарат организовал работы более эффективно», - отметил мэр столицы, подчеркнув, что в этом деле очень важно обеспечение необходимого количества мусорных контейнеров. На сегодняшний день в столице насчитывается 5200 мусорных контейнеров, однако для должной организации процесса их число должно достигать 8000. Айк Марутян поручил компании «Санитек» принять меры по обеспечению необходимого количества мусорных контейнеров. Кроме того, было поручено провести совместную работу с Советом старейшин с целью разработки необходимых норм, согласно которым предприниматели будут обязаны сортировать картонные коробки и передавали их компаниям–переработчикам, вместо того, чтобы бросать их в мусорные контейнеры.

Коснувшись проблемы незаконной уличной торговли, Айк Марутян подчеркнул, что совместно с полицией мэрия предпринимает соответствующие шаги для искоренения незаконной уличной торговли в столице. В то же время торговцам будут предложены альтернативные места на рынках, действующих в административных районах.

В ходе рабочего совещания мэру было доложено, что в праздничные дни компания «Скорая медпомощь» обслужила 9334 вызова. Число госпитализированных граждан составило 18% от общего числа вызовов. Мэр предложил совместно с Министерством здравоохранения разработать специальные нормы для целенаправленного реагирования на вызовы граждан.

Мэру было также доложено, что во всех муниципальных образовательных учреждениях обеспечены необходимые температурные условия.

Мэр Марутян дал ряд указаний относительно благоустройства дворовых территорий. Было поручено пересмотреть соответствующие стандарты обустройства игровых площадок, придавая важность обеспечению безопасности.