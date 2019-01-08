На территории Армении в ближайшие дни в большинстве регионов ожидаются осадки

На территории Армении днем 8-го января в отдельных районах, 9-го в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах, а также в предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, с 10-13 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 8-9 января в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

9-го и 10-го января температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

В городе Ереван днем 8-го, 9-го января возможны слабые осадки, в высокогорных местах города - в виде снега, в низкогорных местах города - в виде мокрого снега. С 10-13 января ожидается погода без осадков.