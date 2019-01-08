В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро

Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи, сорвав джекпот в 7,5 миллиона евро, сообщили во вторник организаторы денежного розыгрыша.

По их данным, счастливый победитель заявил о намерении отложить часть средств своим детям и на благотворительность. Остальные деньги будут инвестированы в недвижимость и производство вина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии.