Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро


Доктор из Брюсселя стал победителем национальной новогодней лотереи, сорвав джекпот в 7,5 миллиона евро, сообщили во вторник организаторы денежного розыгрыша.

По их данным, счастливый победитель заявил о намерении отложить часть средств своим детям и на благотворительность. Остальные деньги будут инвестированы в недвижимость и производство вина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации