Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились 120 грузовиков.