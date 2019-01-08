Неизвестные напали на главу бременского отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница и нанесли ему серьезную травму головы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник полиция.

Инцидент произошел в понедельник в Бремене. Орудием нападения стал кусок деревянного бруса. 66-летний политик сейчас находится в больнице. Полиция ведет розыск злоумышленников, по предварительной информации, преступление совершено по политическим мотивам.

Акт насилия осудили в правительстве ФРГ, а также в рядах других партий. "Жестокое нападение на депутата Бундестага Франка Магница заслуживает жесткого осуждения", - сказал официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. "Насилие не должно быть средством политической борьбы, и неважно, против кого оно направлено и каковы мотивы", - отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Альтернатива для Германии" в связи с нападением на Магница заявила о "черном дне германской демократии".