Усилиями армянской общины в Сирии в 2019-м году здесь будут восстанавливаться национальные институты. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал депутат сирийского парламента армянского происхождения Жирайр Реиссян. По его словам, работа в этом направлении начата в 2018-м году, и в этом году она продолжится усиленными темпами.

«Процесс реставрации начат после освобождения Алеппо, можно сказать, что восстановлен мирный ход жизни. Католикос Арам Первый объявил о начале восстановительсных работ, они в ходу, и в нем принимают участие и власти Сирии»,- сказал он.

По его словам, уже восттановлены некоторые структуры: во-первых, восстановлено армянское убежище., затем – один из флигелей лицея «Карен Еппе», где протекает учебный процесс.

Были также восстановлены церкви Сорока младенцев, св. Эммануэля, Киликийский колледж.

Как сказал Реиссян, активно восстанавливаются производства, магазины.

По его словам, наряду с восстановительными работами, протекает процесс репатриации беженцев – как из других районов страны, так и из-за рубежа.

В Алеппо восстановен о водоснабжение, почасовое электрознабжение, работают другие службы быта.

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