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В Арцахе в праздничные дни родились 39 детей


В медицинских учреждениях Республики Арцах с 31 декабря 2018 года по 7 января 2019 года родились 39 детей – 24 девочки и 15 мальчиков.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Арцаха, 28 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка, 6 – в районных медицинских центрах Мартакерта, 4 – Мартуни и 1 – Гадрута.


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