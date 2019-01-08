В Арцахе в праздничные дни родились 39 детей
В медицинских учреждениях Республики Арцах с 31 декабря 2018 года по 7 января 2019 года родились 39 детей – 24 девочки и 15 мальчиков.Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Арцаха, 28 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка, 6 – в районных медицинских центрах Мартакерта, 4 – Мартуни и 1 – Гадрута.
- 16:22 Уволенный из Marvel режиссер Ганн напишет сценарий "Отряда самоубийц-2"
- 16:15 В Брюсселе доктор выиграл в новогоднюю лотерею 7,5 миллиона евро
- 15:59 Главу регионального отделения "Альтернативы для Германии" избили в Бремене
- 15:42 В Арцахе в праздничные дни родились 39 детей
- 15:40 Sony Pictures снимет продолжение фильма "Веном"
- 15:29 Евросоюз узаконил санкции против разведслужбы Ирана
- 15:20 MasterCard решила отказаться от названия на логотипе
- 15:10 В новом парламенте Армении число женщин будет на 14 больше
- 15:03 Мэрия Еревана ужесточает борьбу с незаконной уличной торговлей
- 14:47 Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit
- 14:39 Солдатам-срочникам будет позволено пользоваться сотовыми телефонами
- 14:35 ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии
- 14:17 Иран не будет ждать ЕС с созданием механизма в обход санкций США
- 14:16 СМИ: не менее двух человек погибли в ЮАР в результате столкновения поездов
- 14:10 Гроссмейстер Самвел Тер-Саакян победил в розыгрыше кубка Вергани
- 14:05 Бывшие депутаты от РПА основали медиакомпанию
- 13:57 В Армении начался зимний призыв
- 13:50 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана: пресс-секретарь МИД Армении
- 13:43 Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев
- 13:40 Spiegel: в Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков
- 13:32 США завершат военные операции без достаточной помощи других стран
- 13:25 Мэрия Еревана направляет уличных торговцев на рынки, обещая равные условия
- 13:23 В США начался первый этап голосования по определению лауреатов премии "Оскар"
- 13:04 СК Армении выдвинул обвинение в мошенничестве 33-летнему мужчине
- 13:03 На границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов: начальник Генштаба ВС Армении
- 13:00 В КНДР школьники получили сладкие подарки по случаю дня рождения Ким Чен Ына
- 12:53 Новогодний фестиваль "Ледовая Москва" - это надо видеть
- 12:37 Армен Григорян и секретарь Совбеза Казахстана посчитали недопустимыми попытки превращения трагедии в Караганде в межнациональный конфликт
- 12:25 Известна дата торжественного вручения депутатам НС Армении мандатов
- 12:24 Умер актер Роберт Рут
- 12:17 Дзюдоисты начал год сборами в Австрии
- 12:16 Amazon стала самой дорогой компанией
- 12:07 В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
- 11:58 СМИ: около 200 млн человек принимают участие в общенациональной забастовке в Индии
- 11:46 Великобритания ужесточит правила для дронов после инцидента в Гатвике
00:05, 01.01.2019
Просмотрели 3963 раз 2019 год должен стать годом победы творческого таланта: Никол Пашинян направил поздравительное послание
12:56, 05.01.2019
Просмотрели 1316 раз Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
14:41, 05.01.2019
Просмотрели 1295 раз За пошедшую неделю азербайджанские ВС нарушили режим перемирия более 125 раз
12:53, 05.01.2019
Просмотрели 1275 раз На территории Армении в ближайшие дни похолодает
17:57, 05.01.2019
Просмотрели 1215 раз Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит рождественскую литургию в храме Святого Григора Лусаворича