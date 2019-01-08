В Арцахе в праздничные дни родились 39 детей

В медицинских учреждениях Республики Арцах с 31 декабря 2018 года по 7 января 2019 года родились 39 детей – 24 девочки и 15 мальчиков.

Как сообщили « в Министерстве здравоохранения Арцаха, 28 детей родились в Центре охраны здоровья матери и ребенка, 6 – в районных медицинских центрах Мартакерта, 4 – Мартуни и 1 – Гадрута.