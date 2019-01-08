Евросоюз узаконил санкции против разведслужбы Ирана

ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Важный день для европейской внешней политики. ЕС только что согласился узаконить санкции против иранской разведслужбы за ее заговоры с целью убийства на европейской территории. Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе", - написал Самуэльсен в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре 2018 года главы МИД ЕС на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть вопрос о расширении санкционного списка в отношении Ирана из-за скандала в Дании.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.