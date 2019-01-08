В новом парламенте Армении число женщин будет на 14 больше

Число женщин в новоизбранном Национальном собрании составит 32, вместо 18-и в парламенте прошлого созыва. Как сообщает «Арменпресс», это составит около 25 процентов общего числа депутатов.

В альянсe “Мой шаг” будут представлены 23 женщины-депутаты. Это Лена Назарян, Лилит Макунц, Рипсиме Григорян, Татевик Гаспарян, Тагуи Товмасян, Арпине Давоян, Лилит Степанян, София Овсепян, Назели Багдасарян, Мария Карапетян, Нарине Хачатрян, Гаяне Абраамян, Лусине Бадалян, Ануш Беглоян, Эрикназ Тигранян, Анна Карапетян, Кристине Погосян, Сона Казарян, Мери Галстян, Татевик Айрапетян, Цовинар Варданян и Арусяк Джулгакян.

Партией “Процветающая Армения” представлены 5 женщин-депутатов. Наира Зограбян, Нора Арустамян, Иветта Тоноян, Шаке Исаян и Карине Погосян были представлены также в парламенте прошлого созыва фракцией “Царукян”.

В Национальном собрании 7-го созыва партией “Просвещенная Армения” будут представлены 4 женщины-депутата. Это Мане Тандилян, Ани Самсонян, Анна Костанян и Србуи Григорян.

В результате внеочередных выборов, состоявшихся 9 декабря, альянс «Мой шаг» получает 88 парламентских мандатов, партия «Процветающая Армения» - 26, а партия « Просвещенная Армения» - 18 мест. Четыре мандата «Моего шага» получит каждый представитель армянских езидов, русских, ассирийских и курдских национальных меньшинств. Первая сессия 7-го созыва состоится 14 января, депутаты получат мандаты 10 января.