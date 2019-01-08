Мэрия Еревана ужесточает борьбу с незаконной уличной торговлей
15:03, 8 Январь, 2019
Мэрия Еревана получила жалобы, связанные с незаконной уличной торговлей в столице.
Как сообщает «Арменпресс», мэр Еревана Айк Марутян отметил, что поручил руководителям административных районов предложить уличным торговцам альтернативные варианты.“Деятельность этих людей не должна быть прекращена. В этом смысле у нас проблем нет, люди не останутся без работы, для торговли есть соответствующие места. Просто надо людей предупредить, объяснить, что это требование как закона, так и граждан. Торговые точки должны служить торговле, а тротуары – пешеходам. Этот вопрос надо срочно решить, я попрошу помощи полиции. Повторяю, все делается спокойно, разъясняя все торговцам. Им надо сказать, что есть соответствующие места торговли, часть которых будет на некоторое время предоставлено бесплатно – на один, два и даже шесть месяцев – пока люди войдут в колею и продолжат деятельность”, - отметил Айк Марутян.