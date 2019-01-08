Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit

Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании ее выхода из ЕС (Brexit), запланированного на конец марта.

К этому выводу пришла консалтинговая компания EY, изучившая публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Она отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.

"Исходя из текущего положения дел и в соответствии с ожиданиями регуляторов у финансовых компаний не остается иного выбора, кроме как готовиться к сценарию Brexit без соглашения", - заявил руководитель практики EY в секторе финансовых услуг в Великобритании Омар Али,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Почти треть (30%) компаний обозначали конечный пункт перемещения активов и сотрудников. По данным EY, лидируют Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Ранее Банк Англии предупредил, что последствия выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях доступа к единому рынку будут хуже, чем финансовый кризис 2008 года.