Солдатам-срочникам будет позволено пользоваться сотовыми телефонами

Приказом министра обороны с начала зимнего призыва текущего года солдатам-срочникам будет позволено иметь сотовые телефоны. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами на сборном пункте сообщил Военный комиссар Республики Армения Генрих Мурадян.

Он отметил, что сотовые телефоны не должны иметь фото и видео камеры и не должны иметь возможность входить в сеть. “У большинства уже такие телефоны есть”, - сказал Мурадян.

На вопрос, какие механизмы контроля будут задействованы, чтобы сотовые телефоны соответствовали таким требованиям, он ответил: “Контроль в этом вопросе будут осуществлять командные составы воинских частей”.