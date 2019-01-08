Иран не будет ждать ЕС с созданием механизма в обход санкций США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не будет ждать создания Европой специального финансового механизма и продолжит работать со своими традиционным партнерами, такими как Индия, Китай и Россия, сообщает иранское агентство IRNA.

Ранее IRNA сообщило, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми выступил с критикой Евросоюза за задержку в создании специального финансового механизма для обхода санкций США в отношении Тегерана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидно, что европейцы старались, но, к сожалению, не могли продвинуться вперед, как мы ожидали. Мы на связи с Европой, но мы не ждем Европу... Пока мы продолжаем работать с европейцами над специальным финансовым механизмом, но мы не ждем их, мы работаем с нашими традиционными партнерами, такими, как Индия, Китай, Россия", - приводит агентство слова Зарифа.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в середине ноября заявила, что работа по созданию механизма продолжается и продвигается позитивно, но конкретных сроков не назвала.