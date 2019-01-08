СМИ: не менее двух человек погибли в ЮАР в результате столкновения поездов
По меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения поездов в Претории. Об этом сообщила во вторник газета Sunday Times.
"На данный момент похоже, что два человека погибли и множество получили тяжелые ранения. Экстренные службы пытаются пробраться к пострадавшим, которые оказались зажатыми внутри вагонов", - заявил изданию офицер полиции, пожелавший не называть своего имени.
Другие подробности случившегося не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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