Бывшие депутаты от РПА основали медиакомпанию

Бывшие депутаты Национального собрания Арман Сагателян, Карен Бекарян, Мигран Акопян и Самвел Фарманян основали компанию “Медиа квартет”, которая выкупила ООО “Tert.am”. ЗАО “Армньюз”, “Радио 107 ФМ”. Как сообщает «Арменпресс», заявление об этом распространили бывшие депутаты от РПА.

“Осознавая ключевую роль средств массовой информации в нашей общественно-политической жизни и в деле формирования общественной повестки дня, а также считая медиа неотделимой частью выбранного нами пути, мы приняли решение основать компанию “Медиа квартет”, которая выкупила ООО “Tert.am”. ЗАО “Армньюз”, “Радио 107 ФМ”. Руководство этими компаниями, которые будут выступать под единым брэндом “Терт.am”, доверено Араму Антиняну”, говорится в распространенном заявлении.