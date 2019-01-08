В Армении начался зимний призыв

В центральном сборном пункте ВС Армении 8 января начался зимний призыв.

Как передает «Арменпресс», в первый день призыва на пункт прибыл начальник Главного штаба ВС Артак Давтян.

«Обращаем внимание на состояние здоровья призывников», - отметил Давтян. По его словам, учитывая время года, повышены меры безопасности при перевозке призывников.Отметим, что в порядке проведения призыва нет серьезных изменений. Как и в прошлом году, форму призывники получат на сборном пункте. По его словам, в этом году качество материала, из которого пошито обмундирование, улучшено.