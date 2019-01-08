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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана: пресс-секретарь МИД Армении


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана в январе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана в январе. Заявление о встрече будет сделано по согласованию», - сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.


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