Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана: пресс-секретарь МИД Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана в январе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана в январе. Заявление о встрече будет сделано по согласованию», - сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.