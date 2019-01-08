Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер, создатель фильма "Мой любимый клоун" Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник супруга режиссера Маргарита Кушнерева.

"Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, - сказала супруга режиссера. - Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина - оторвавшийся легочный тромб".

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. Начал свою карьеру в кино в 1968 году. В дальнейшем стал режиссером киностудии "Мосфильм", был вторым режиссером на фильме "Мимино",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 1990-х годах был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии.

Как режиссер Кушнерев снял фильм "Мой любимый клоун" с Олегом Меньшиковым в главной роли и "Комедию давно минувших дней", где играли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Сыграл эпизодические роли в картинах "Осенний марафон" и "Паспорт".

Также Кушнерев продюсировал фильмы "Ребро Адама", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.