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США завершат военные операции без достаточной помощи других стран


Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран, которые так извлекают выгоду из того, что мы делаем, в конечном итоге будут закончены!", - написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

 

 

 




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