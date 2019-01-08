США завершат военные операции без достаточной помощи других стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бесконечные войны, особенно те, которые ведутся из-за ошибочных решений, принятых много лет назад, и те, в которых мы получаем недостаточную финансовую или военную помощь от богатых стран, которые так извлекают выгоду из того, что мы делаем, в конечном итоге будут закончены!", - написал Трамп в сети микроблогов Twitter.