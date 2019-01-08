Члены Американской академии киноискусств начали в понедельник первый этап голосования для определения лауреатов премии "Оскар", имена которых будут названы на 91-й церемонии вручения "Оскаров" в феврале.

Как сообщил в понедельник интернет-портал Golden Derby, в интернет-голосовании имеют право участвовать более 7900 членов Академии. В период до 14 января они должны определиться со своими предпочтениями. Номинанты на премию будут объявлены 22 января, а 24 февраля в театре Dolby в Голливуде пройдет церемония награждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время премия присуждается в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие. На первом этапе голосования представители 17 профессиональных гильдий - актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и другие деятели кино - выбирают кандидатов на "Оскар" в своих категориях. За претендентов в номинации "Лучший фильм" могут голосовать все члены Академии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, в ходе которого академики выбирают лауреатов, на этот раз они получают право голоса во всех категориях.