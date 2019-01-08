Мэрия Еревана направляет уличных торговцев на рынки, обещая равные условия

Мэрия Еревана направляет уличных торговцев на столичные рынки, обещая всем равные условия. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян. По его словам, на всех столичных рынках есть места, выделенные под мелкую розницу, многие из которых в первое время будут предоставляться безвозмездно. Мэрия Еревана – при необходимости, готова выделить еще и новые места.

«Уличные торговцы могут быть уверены, что условия для всех будут равными, их бизнес не пострадает, а город выиграет.

Просим всех посодействовать мэрии в вопросе избавления от уличной торговли», — пишет он.