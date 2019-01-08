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В КНДР школьники получили сладкие подарки по случаю дня рождения Ким Чен Ына


Пхеньянские школьники получили сладкие подарки по случаю дня рождения председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В подарочный набор входят кондитерские изделия производства КНДР: драже, мармелад, вафли, печенье, жевательные резинки и карамельные конфеты. Общий вес подарка, который получил каждый корейский школьник, составляет 1 кг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

День рождения лидера КНДР Ким Чен Ына в народной республике официально не празднуется. Во всех местных календарях 8 января обозначен как будний день. Ни Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ни газеты, ни телевидение страны не упоминают о дне рождения высшего руководителя.

Учителя, вручая подарки школьникам, сообщают, что этот жест особого внимания к детям со стороны государства связан с днем рождения Ким Чен Ына.

Дни рождения двух предыдущих вождей КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира - являются крупнейшими праздниками страны и сопровождаются пышными торжествами.

 




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