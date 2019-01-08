В Котайкском отделении СК Армении завершено расследование по делу о мошенничестве или злоупотреблении доверием, в результате чего пострадавшему был причинен материальный ущерб в крупных размерах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

СК Армении выдвинул обвинение в мошенничестве 33-летнему жителю Арташата.

В ходе расследования выяснилось, что указанный гражданин, являясь директором ООО, в 2017 году достиг устной договоренности с директором одного из домов отдыха в Цахкадзоре об организации отдыха нескольких учителей – в рамках соцпакетов.

С 16-го по 20-е июля 2017 года в указанном доме отдыха провели каникулы 21 учитель, однако указанный гражданин - директор ООО, не заплатил за это.

СК Армении выдвинул обвинение в мошенничестве 33-летнему мужчине – по ст. 184 УК Армении. В его отношении мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.