На границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов: начальник Генштаба ВС Армении

По сравнению с прошлыми годами, в этом году на границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян в беседе с журналистами в Центральном сборном пункте.

«Существенных перемен на границах нет. В основном, режим прекращения огня соблюдается. По сравнению с прошлыми годами, в этом году на границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов»,- заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

В Армении сегодня, 8 января, стартовал зимний призыв в армию 2019 года.