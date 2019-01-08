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На границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов: начальник Генштаба ВС Армении


По сравнению с прошлыми годами, в этом году на границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян в беседе с журналистами в Центральном сборном пункте.

«Существенных перемен на границах нет. В основном, режим прекращения огня соблюдается. По сравнению с прошлыми годами, в этом году на границе наблюдается тенденция к снижению интенсивности обстрелов»,- заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

В Армении сегодня, 8 января, стартовал зимний призыв в армию 2019 года.


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