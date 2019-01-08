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Новогодний фестиваль "Ледовая Москва" - это надо видеть


Фестиваль "Ледовая Москва" проходит четвертый год подряд в новогодние праздники. Его площадь на Поклонной горе - около 2000 квадратных метров. Фестиваль посвящен величайшим цивилизациям и шедеврам архитектуры, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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