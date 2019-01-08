Фестиваль "Ледовая Москва" проходит четвертый год подряд в новогодние праздники. Его площадь на Поклонной горе - около 2000 квадратных метров. Фестиваль посвящен величайшим цивилизациям и шедеврам архитектуры, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.