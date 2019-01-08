Армен Григорян и секретарь Совбеза Казахстана посчитали недопустимыми попытки превращения трагедии в Караганде в межнациональный конфликт

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Габитом Байжановым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Совбеза Армении.

Григорян и Байжаном обменялись мнениями по поводу инцидента в Караганде, в котором были замешаны и армяне. Григорян выразил соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.



Секретари Совбезов двух стран отметили недопустимость попыток придать инциденту межэтническую окраску. Григорян и Байжанов посчитали важным тщательное и объективное расследование трагедии, при этом подчеркнув необходимость постоянной координации соответствующих ведомств двух стран.

В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. Смертельная потасовка в Казахстане стала благодатной почвой для разжигания межнациональной розни и распространения дезинформации, поскольку в ней были замешаны трое армян. По факту драки и убийства были задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Еще один армянин – объявленный в розыск Нарек Гурурян заявил о готовности сдаться. Он при этом сказал, что к убийству не причастен.



7 января состоялся телефонный разговор и.о. министра ИД РА Зограба Мнацаканяна и министра ИД Казахстана Бейбута Атамкулова – по инициативе последнего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, поздравив коллегу с назначением на должность, Зограб Мнацаканян пожелал Бейбуту Атамкулову успехов в его ответственной миссии. Министры отметили, что между двумя странами сложилось плодотворное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах. главы внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана выразили готовность предпринять совместные шаги по расширению двусторонней повестки. Собеседники отметили роль армянской диаспоры Казахстана – неотделимой части общества страны, которая имеет важное значение в укреплении двусторонних отношений.

Зограб Мнацаканян и Бейбут Атамкулов обсудили и ситуацию в связи с недавним происшествием в Караганде. Они подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный оттенок происшедшему в Караганде. собеседники сошлись во мнении о том, что происшедшее имеет чрезвычайно чувствительный характер, отметив необходимость исключить любую попытку умышленного воздействия на общественное мнение и обострения ситуации. В этом контексте министры ИД подчеркнули важность сохранения прямой связи между разными ведомствами Армении и Казахстана.