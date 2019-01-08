Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Армен Григорян и секретарь Совбеза Казахстана посчитали недопустимыми попытки превращения трагедии в Караганде в межнациональный конфликт


Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Габитом Байжановым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Совбеза Армении.

Григорян и Байжаном обменялись мнениями по поводу инцидента в Караганде, в котором были замешаны и армяне. Григорян выразил соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.

Секретари Совбезов двух стран отметили недопустимость попыток придать инциденту межэтническую окраску. Григорян и Байжанов посчитали важным тщательное и объективное расследование трагедии, при этом подчеркнув необходимость постоянной координации соответствующих ведомств двух стран.

В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. Смертельная потасовка в Казахстане стала благодатной почвой для разжигания межнациональной розни и распространения дезинформации, поскольку в ней были замешаны трое армян. По факту драки и убийства были задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Еще один армянин – объявленный в розыск Нарек Гурурян заявил о готовности сдаться. Он при этом сказал, что к убийству не причастен.

7 января состоялся телефонный  разговор и.о. министра ИД РА Зограба  Мнацаканяна и министра ИД Казахстана Бейбута  Атамкулова – по инициативе последнего.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, поздравив коллегу с назначением на должность, Зограб Мнацаканян пожелал Бейбуту  Атамкулову успехов в его ответственной миссии. Министры отметили, что между двумя странами сложилось плодотворное  сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах. главы внешнеполитических ведомств Армении и Казахстана выразили готовность предпринять совместные  шаги по расширению двусторонней повестки. Собеседники отметили роль армянской диаспоры Казахстана – неотделимой части общества страны, которая имеет важное значение в  укреплении двусторонних отношений.

Зограб Мнацаканян  и Бейбут Атамкулов обсудили и  ситуацию в связи с недавним происшествием  в Караганде. Они подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный  оттенок происшедшему в Караганде. собеседники сошлись во мнении о том, что происшедшее имеет чрезвычайно чувствительный  характер, отметив необходимость исключить любую попытку умышленного воздействия на общественное мнение и обострения ситуации. В этом контексте  министры ИД подчеркнули важность сохранения прямой связи между разными ведомствами Армении и Казахстана.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации