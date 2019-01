Умер актер Роберт Рут

Американский актер Роберт Рут, знакомый по фильмам "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво", скончался на 83-м году жизни в американском городе Торранс (штат Калифорния). Об этом в ночь на вторник сообщает журнал The Hollywood Reporterсо ссылкой на сына актера Монти.

Роберт скончался еще 29 декабря от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только сейчас. У актера остались трое детей и двое внуков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Роберт Рут родился в 1936 году. За свою карьеру в кино актер отметился работами в сериалах "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible, 1966-1973) и "Чародей" (The Magician, 1973-1974), а также в фильмах "Бешеные псы" (1991), "Криминальное чтиво" (1994) и "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me if You Can, 2002).